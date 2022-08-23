ТАШКЕНТ, 23 авг — ПРАЙМ. Банки стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли план поддержки внутрирегионального экономического сотрудничества на 2022-2027 годы, сообщает во вторник пресс-служба Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанк). ВЭБ рассчитывает на расширение Межбанковского объединения ШОС

Узбекистан в настоящее время председательствует в ШОС. В среду в Ташкенте под председательством Узнацбанка состоялось XVIII заседание совета Межбанковского объединения организации (МБО).

"По итогам мероприятия советом МБО ШОС утверждены план совместных действий банков-членов МБО ШОС по поддержке и развитию внутрирегионального экономического сотрудничества ШОС на среднесрочную перспективу (2022-2027 гг.) и рамочные принципы взаимодействия и сотрудничества банков-членов МБО ШОС в финансовой сфере", — говорится в сообщении Узнацбанка.

Эти документы предоставят благоприятные условия для стимулирования роста торгового оборота и инвестиционного взаимодействия банков-членов МБО при реализации перспективных совместных инфраструктурных проектов на пространстве ШОС, а также развития промышленной кооперации государств-участников организации, уточнили в Узнацбанке. WSJ: Путин и Си Цзиньпин планируют встречу на саммите ШОС

По данным пресс-службы, подписанные документы одобрены для внесения в декларацию по итогам саммита ШОС 16 сентября.

Председательство в Совете МБО ШОС на период 2022-2023 годов с октября перейдет Индийской инфраструктурной финансовой компании.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.