МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. ВТБ фиксирует случаи рекламных рассылок с предложением восстановить мобильное приложение банка в App Store, подобные услуги являются нелегальными и за ними могут стоять мошенники, сообщила пресс-служба кредитной организации. Приложение для банковских операций ВТБ на IOS стало недоступно в App Store

"ВТБ фиксирует случаи рекламных рассылок с предложением восстановить мобильное приложение банка в App Store. Подобные предложения стали распространяться сегодня в телеграм-каналах. Авторы рассылок предлагают установить приложение через сертификаты и "под ключ" — с использованием специализированных сервисов", — говорится в сообщении.

По оценке специалистов ВТБ, подобная практика является нелегальной и не дает гарантий установки прежней версии приложения. Более того, мошенники могут использовать эту схему в своих целях, чтобы после получения аванса за работу перестать выходить на связь, добавили в банке.

"ВТБ предупреждает своих пользователей, что подобная активность не имеет никакого отношения к самому банку и может быть использована третьими лицами в своих целях. Никакой гарантии установки приложения в данном случае нет, к тому же клиенты рискуют в данном случае передать свои личные данные (логин и пароль от мобильного банка) третьим лицам", — предупредили в пресс-службе. ВТБ снизил ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса

ВТБ рекомендует владельцам смартфонов на iOS использовать web-версию. Пользователям устройств на платформе Android по-прежнему доступна мобильная версия ВТБ Онлайн, скачать ее можно на стартовой странице интернет-банка ВТБ Онлайн, а также в официальных магазинах мобильных устройств.

Ранее во вторник корреспондент РИА Новости убедился, что приложение, которое давало возможность клиентам ВТБ с устройствами на iOS использовать сервисы банка, стало недоступно для скачивания в App Store. Также из него было удалено приложение "СБОЛ", через которое клиенты Сбербанка с устройствами на iOS могли пользоваться онлайн-услугами банка.

Весной этого года США ввели в отношении ВТБ и Сбербанка санкции, в результате их мобильные приложения были удалены из App Store и Google Play.