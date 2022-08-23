МЕХИКО, 23 авг — ПРАЙМ. Объем иностранных инвестиций в Мексику в первом полугодии 2022 года достиг рекордных 27,5 миллиарда долларов США, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Мексика и Боливия обсудили сотрудничество в индустрии лития

"За все время подсчетов мы никогда не привлекали такого объема зарубежных инвестиций, как в первом полугодии этого года… без учета (слияния с Univision телеканала) Televisa и (реструктуризации авиакомпании) Aeromexico мы говорим о 23 миллиардах долларов", — сообщил политик на утренней пресс-конференции.

Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году, однако тогда более половины из 23,84 миллиарда долларов США составляла продажа пивоваренной Grupo Modelo. В текущем году, по данным министерства экономики, страна за 6 месяцев привлекла 27,51 миллиарда долларов.

Мексиканский лидер отметил, что верховенство закона, стабильность и управляемость делают Мексику очень привлекательной страной для инвестиций на фоне геополитических проблем — ситуации на Украине и напряженности в Азии вокруг Тайваня.