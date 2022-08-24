Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками Центробанка
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ/. Мошенники придумали новую уловку – теперь они при телефонных звонках представляются сотрудниками Банка России и даже используют в своих легендах данные главы департамента информационной безопасности регулятора, сообщил в интервью РИА Новости его директор Вадим Уваров.
"Что касается актуальных схем мошенничества, то в последнее время злоумышленники не только представляются, якобы, "сотрудником" Центрального банка, но все чаще для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России", — рассказал он.
"Зафиксированы случаи, когда мошенники используют и мои данные в своих легендах. Со стороны выглядит очень правдоподобно", — добавил Уваров.
При этом он напомнил, что Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения и не занимается обслуживанием счетов физических лиц.
"В любом случае, кем бы ни представлялся звонящий – сотрудником банка, прокураторы, полиции, работником Центробанка – никогда и никому не сообщайте личные данные, а также номер своей банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны карты или смс-код", — добавил глава департамента.
Ранее в ЦБ и крупнейших банках также предупреждали, что мошенники массово звонят от имени сотовых операторов.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/finance/20220824/837868238.html