МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Банк России предлагает обязать банки приостанавливать для владельцев "сомнительных" счетов (в данном случае так называемых дропперов) доступ к банковским картам и интернет-банкингу, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Помощники киберпреступников будут получать реальные сроки

Он рассказал, что при участии ЦБ подготовлены изменения в закон о национальной платежной системе, которые пересекаются с законопроектом об информационном обмене с МВД, уже принятом Госдумой в первом чтении, и сообщил о базе данных "О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента".

"Чтобы повысить вероятность возврата средств их законному владельцу, мы предлагаем также наделить банки правом приостанавливать владельцам сомнительных счетов из упомянутой базы доступ к электронным средствам платежа – то есть к картам, мобильному и интернет-банкингу", — рассказал Уваров. Таким образом, дроппер — человек, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивая украденных денег, — не сможет перевести похищенные деньги или снять их в ближайшем банкомате, пояснил он.

"Как только в отношении него в базу "ФинЦЕРТ" поступили сведения от полиции о совершенных противоправных действиях, удаленный доступ к его счетам во всех банках будет приостановлен с соблюдением гражданских прав. Это значит, что он вправе распорядиться деньгами, но сделать это можно будет только в отделении банка с паспортом. Как вы понимаете, злоумышленник на такое не пойдет", — рассказал глава департамента.

В апреле ЦБ уже рекомендовали банкам применять этот механизм, отметил он. "Но мы хотим, чтобы у банка появилась обязанность это сделать, если в базе имеются сведения от правоохранительных органов о совершенных противоправных действиях", — указал Уваров. И также в законопроекте также содержится предложение Банка России ввести двухдневный период, в течение которого банк отправителя приостанавливает перевод средств на счет, информация о котором содержится в базе данных ЦБ.

"Банк будет обязан уведомить клиента, что его перевод приостановлен, и указать причину. Двухдневный период позволит человеку, которого мошенники ввели в заблуждение, отменить перевод своих денег на их счета. Однако если после этого периода клиент все равно настаивает на переводе в адрес сомнительного счета, то банк обязан будет исполнить операцию", — пояснил Уваров.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.