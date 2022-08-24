НОВОСИБИРСК, 24 авг — ПРАЙМ. Снять наличные в банкоматах лет через пять можно будет с помощью широкого спектра биометрии, например, идентифицируясь с помощью сетчатки, а пока основная проблема на этом направлении — обеспечение безопасности при передаче таких данных между отдельными банками, поделился мнением с РИА Новости в кулуарах форума "Технопром-2022" заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Эксперт рассказал, может ли ошибаться система распознавания лиц в смартфоне

"Для усиления защиты (при борьбе с хищениями денег с карточек — ред.) сейчас исследуются возможности применения биометрической идентификации при снятии наличных в банкоматах, а также соотнесение места проведения операции с данными GPS/ГЛОНАСС смартфона пользователя", — рассказал он.

"В ближайшие пять лет россияне могут получить доступ к новым сервисам с использованием биометрической информации…. Биометрическая идентификация может проводиться через камеры при условии хорошего качества передаваемого изображения, а также с помощью распознавания голоса, отпечатка или сканирования сетчатки глаза", — отметил эксперт.

"К сожалению, сейчас мы в кризисе: хороших решений нет, а они нужны, так как убытки космические. Только в первом квартале прошлого года россияне потеряли 350 миллионов рублей из-за краж, которые мошенники совершили с помощью банкоматов и терминалов", — сообщил эксперт, ссылаясь на данные Центрального банка.

Пермяков уточнил, что на данный момент для повышения защищённости финансовых средств клиентов компании разрабатывают решения, основанные на анализе "больших данных", в том числе строят поведенческие модели клиентов. Подобные системы выявляют и блокируют нетиповые операции пользователей. Однако, по словам эксперта, помимо мошенничества существует важная проблема — передача самих биометрических данных между банками.

"Когда клиент (одного — ред.) банка снимает деньги в (другом — ред.) банке, открытый вопрос – как быстро передать идентификационные данные, чтобы безопасность не пострадала… Пока такие технологии – вопрос отдалённого будущего, но первые шаги в этом направлении сделаны за счет создания единой системы биометрической идентификации", — пояснил Пермяков.