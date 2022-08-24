МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Число кибератак на банковский сектор России с конца июля снова стало расти, в основном хакеры пытаются парализовать дистанционный доступ граждан к услугам кредитных организаций, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Объем утечек персональных данных в России вырос за первое полугодие

"С начала 2022 года мы фиксируем кратное увеличение хакерских атак на российские банки. Пик пришелся на март, когда их число возросло в 20 раз относительно аналогичного периода прошлого года. Затем произошло снижение на 40%, но начиная с 28 июля число атак опять стало расти, в основном — это DDoS (отказ в обслуживании)", — рассказал он.

Уваров пояснил, что хакеры пытались вывести из строя информационные ресурсы банков, парализовать доступ граждан к дистанционным сервисам кредитных организаций.

"Но банки справились, платежные сервисы работали бесперебойно. В том числе это результат киберучений, которые мы проводим с участниками финансового рынка с 2020 года", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.