МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Число кибератак на банковский сектор России с конца июля снова стало расти, в основном хакеры пытаются парализовать дистанционный доступ граждан к услугам кредитных организаций, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"С начала 2022 года мы фиксируем кратное увеличение хакерских атак на российские банки. Пик пришелся на март, когда их число возросло в 20 раз относительно аналогичного периода прошлого года. Затем произошло снижение на 40%, но начиная с 28 июля число атак опять стало расти, в основном — это DDoS (отказ в обслуживании)", — рассказал он.
Уваров пояснил, что хакеры пытались вывести из строя информационные ресурсы банков, парализовать доступ граждан к дистанционным сервисам кредитных организаций.
"Но банки справились, платежные сервисы работали бесперебойно. В том числе это результат киберучений, которые мы проводим с участниками финансового рынка с 2020 года", — сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/finance/20220824/837868574.html
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