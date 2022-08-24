МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Банк России предлагает обязать кредитные организации, которые перевели деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать пострадавшему средства, а если они ушли за рубеж, то вернуть их нужно в течение двух месяцев, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. ЦБ предлагает ограничить дропперам доступ к онлайн-банкингу и картам

Такая инициатива содержится в подготовленных при участии ЦБ поправках к закону о национальной платежной системе, которые пересекаются с законопроектом об информационном обмене с МВД, уже принятом Госдумой в первом чтении.

"Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок – в течение 60 дней", — рассказал Уваров.

Банк обязан будет возместить отправителю сумму перевода в полном объеме, если перевел их на счет мошенника, информация о котором содержалась в базе данных ЦБ, пояснил Уваров.

Кроме того, регулятор предлагает ввести двухдневный период, в течение которого банк отправителя приостанавливает перевод средств по счету, информация о котором содержится в базе данных регулятора, рассказал глава департамента.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.