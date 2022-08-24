МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Закон о подключении МВД РФ к базе ФинЦЕРТ Банка России, в случае его принятия, вступит в силу через год после официального опубликования, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в июле. "Предполагается, что закон вступит в силу через год после официального опубликования", — сообщил Уваров.

Его суть состоит в том, чтобы подключить МВД РФ к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, куда поступает информация о случаях и попытках мошеннических переводов денег, эта база содержит сведения от всех российских банков, поснил глава департамента ЦБ.

Таким образом, как отметил Уваров, правоохранительные органы смогут практически в режиме онлайн получать информацию о всех мошеннических операциях, в частности, о пострадавших и получателях денег, конечно, с соблюдением всех норм о банковской тайне. В свою очередь база ФинЦЕРТ будет дополнена сведениями от МВД о совершенных противоправных действиях. Эти данные помогут банкам предотвращать мошеннические переводы, добавил он.

"Сейчас мы обсуждаем с коллегами из министерства детали двустороннего соглашения, в котором, помимо прочего, будут определены порядок и формат обмена сведениями", — рассказал глава департамента.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.