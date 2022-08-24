В Центробанке считают, что мошенники могут вернуться к теме коронавируса в своих схемах
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мошенники на фоне роста заболевания коронавирусом могут снова вернуться к использованию старых легенд обмана, связанных с COVID, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"В прошлые годы злоумышленники применяли схемы, которые так или иначе основывались на тревожной информации, связанной с коронавирусом. Сейчас с ростом заболеваемости COVID тема снова на повестке дня, и, скорее всего, мошенники вернутся к старым ковидным легендам обмана", — рассказал он.
Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили журналистам, что почти 31 тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в России за сутки, умерли 69 человек. При этом более четырех тысяч человек были выписаны за сутки, а выздоровели 30 869 человек.
На прошлой неделе Роспотребнадзор рекомендовал россиянам вернуться к ношению масок в общественном транспорте и местах скопления людей в регионах, где в неделю заболевают более 50 человек на 100 тысяч населения. Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска — старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/finance/20220824/837869528.html