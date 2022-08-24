МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мошенники на фоне роста заболевания коронавирусом могут снова вернуться к использованию старых легенд обмана, связанных с COVID, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги

"В прошлые годы злоумышленники применяли схемы, которые так или иначе основывались на тревожной информации, связанной с коронавирусом. Сейчас с ростом заболеваемости COVID тема снова на повестке дня, и, скорее всего, мошенники вернутся к старым ковидным легендам обмана", — рассказал он.

Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили журналистам, что почти 31 тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в России за сутки, умерли 69 человек. При этом более четырех тысяч человек были выписаны за сутки, а выздоровели 30 869 человек.

На прошлой неделе Роспотребнадзор рекомендовал россиянам вернуться к ношению масок в общественном транспорте и местах скопления людей в регионах, где в неделю заболевают более 50 человек на 100 тысяч населения. Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска — старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.