МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Введение цифрового евро, возможность внедрения которого рассматривает Европейский центральный банк, может иметь некоторые преимущества, например, упрощение трансграничных платежей и обеспечение цифрового инструмента денежно-кредитной политики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕЦБ Олли Рен. ЦБ начнет поэтапное подключение всех банков к платформе цифрового рубля

Этап изучения возможности введения цифрового евро, как ожидается, завершится в октябре 2023 года, сказал Рен в своем выступлении в Калифорнийском университете, опубликованном в среду.

Он видит некоторые преимущества в идее введения цифровой валюты центральным банком, например, расширение доступности средств центрального банка для платежей по сделкам между физическими лицами и банками.

"Цифровой евро даст людям дополнительный выбор средств платежа и облегчит такие операции в условиях растущей цифровой экономики", — сказал Рен.

По его словам, существующие частные цифровые активы имеют структурные ограничения ввиду волатильности курса и уязвимости к кибер-рискам. Эксперт объяснил, как Европа сама вырыла могилу евро

"Цифровая форма безопасных денег центрального банка может повысить стабильность, обеспечив нейтральное надежное звено для безопасных расчетов в будущей финансовой системе", — сказал Рен. Его комментарии перекликаются с выступлением вице-председателя ФРС Лаель Брейнард.

В июне Федеральная резервная система завершила четырехмесячные публичные консультации, которые проводились с целью обмена мнениями по вопросу о введении цифрового доллара, при этом председатель ФРС Джером Пауэлл высказался в пользу этой идеи.