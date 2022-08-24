МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. ВТБ предлагает обязать кредитные организации не только приостанавливать доступ дропперов к онлайн-банкингу и картам, но и ограничивать возможность снятия денег в офисах, сообщила пресс-служба банка. ЦБ предлагает ограничить дропперам доступ к онлайн-банкингу и картам

Ранее глава департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров сообщил в интервью РИА Новости, что при участии регулятора подготовлены изменения в закон о национальной платежной системе и рассказал о базе данных "О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента". Глава департамента отметил, что эта инициатива пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД, уже принятом Госдумой в первом чтении.

По его словам, регулятор предлагает обязать банки приостанавливать для владельцев "сомнительных" счетов, информация о которых есть в этой базе, доступ к банковским картам и интернет-банкингу. При этом они вправе распорядиться деньгами, но сделать это можно будет только в отделении банка с паспортом. В ЦБ уверены, что злоумышленник на такое не пойдет. Уваров пояснил, что в апреле Банк России уже рекомендовал банкам применять этот механизм, но регулятор хочет, чтобы у кредитных организаций появилась обязанность это сделать.

"ВТБ считает необходимым усилить контроль над дропперами — физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снять деньги через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание", — заявили в кредитной организации. ВТБ предупредил о нелегальных предложениях восстановить приложение на iOS

ВТБ также предлагает усилить борьбу с подменными номерами и фишингом в интернете. Банк считает, что необходимо изменить процесс регистрации пользователей у операторов связи, подтверждая ее с помощью электронной подписи или на портале госуслуг.

"Это позволит исключить оформление виртуальных АТС с возможностью использования подменных номеров, поскольку конечный пользователь всегда будет идентифицирован. Подобная верификация необходима и при регистрации доменного адреса в интернете для оперативной блокировки мошеннических ресурсов", — добавили в пресс-службе.