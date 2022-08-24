МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) за неделю с 16 по 23 августа "напечатал" дополнительно 30 миллиардов гривен (814 миллионов долларов), сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Цены на овощи на Украине вырастут после октября

Ранее украинские власти отмечали, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5-7 миллиардов долларов. Поскольку таких налоговых поступлений и таможенных платежей нет, для покрытия расходов бюджета НБУ проводит активную эмиссию гривны.

"За последнюю неделю (16-23 августа) НБУ "напечатал" еще 30 миллиардов гривен (814 миллионов долларов). Общая сумма финансирования НБУ через печать бюджета достигла 285 миллиардов гривен (7,7 миллиарда долларов)", — заявил Железняк в своем Telegram.

По его словам, продажа облигаций внутреннего государственного займа принесла "очень мало". Он отметил, что за указанный период времени внешней помощи пришло всего 11,6 миллиарда гривен (315 миллионов долларов).

"Из обещанных 5 миллиардов долларов в августе пока поступило лишь 1,4 миллиарда долларов, 0,35 миллиарда долларов от Канады на закупку газа", — добавил он.

Ранее Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону и поддержку экономики на 7,3 миллиарда долларов. Железняк сообщал, что это будет "печатанием денег", если Украина не сможет обеспечить стабильность финансовой системы.