МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Северсталь" продлила сбор согласий держателей еврооблигаций на прямые выплаты в рублях еще на три месяца, до 17 ноября 2022 года, сообщила компания. "Северсталь" прекратила листинг депозитарных расписок на Лондонской бирже

"Северсталь" настоящим сообщает, что в целях обеспечения возможности держателей облигаций, владеющих облигациями через иностранные депозитарии по состоянию на 27 июля 2022 года и не предоставивших "Северстали" в срок до 18 августа 2022 года подписанные заявления на прямую выплату, получить прямые выплаты от "Северстали" в рублях, а также обеспечения защиты их прав и интересов, "Северсталь" приняла решение о продолжении принятия заявлений на прямую выплату от соответствующих держателей при условии соблюдения требований, содержащихся в настоящем сообщении, в срок до 17 ноября 2022 года", — сказано в сообщении.

Изначально сбор согласий осуществлялся до 8 августа, после чего компания продлила сбор заявок до 16 августа.

В июле "Северсталь" запросила согласие держателей еврооблигаций на получение выплат процентов или суммы основного долга напрямую в рублях по курсу ЦБ РФ. Подобное решение было вызвано санкциями США, ЕС и Великобритании из-за которых выплаты в валюте могут быть заблокированы лондонским филиалом Citibank N.A. (основным платежным агентом).

Отмечалось, что держатели облигаций компании, владеющие ими через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или российские депозитарии со счетами в Euroclear или Clearstream, получат выплаты в рублях через НРД или другие российские депозитарии. А держатели, владеющие облигациями через иностранные депозитарии, — через спецсчет, открытый в российском банке.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций).