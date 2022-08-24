Жители Запорожской области смогут получать все выплаты на карты ПСБ
Жители Запорожской области с сентября смогут получать все выплаты на карты ПСБ
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг — ПРАЙМ. Жители крупных городов Запорожской области, где есть банковская инфраструктура, по желанию смогут получать все положенные выплаты и пособия на личную банковскую карту ПСБ, заявил РИА Новости заместитель председателя совета министров администрации региона по инфраструктурному развитию Алексей Лысов.
"С сентября жители крупных городов таких, как Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Днепрорудный, Приморск – там, где есть инфраструктура ПСБ банка, мы сможем выдавать деньги всем желающим через ПСБ банк. Достаточно гражданину написать заявление, что он желает получать деньги на карту ПСБ банка. И дальше мы сами передадим документы, и банк оформит карту, и человек придет заберет эту карту и будет получать на нее деньги. Это очень удобно", — сказал Лысов.
Зампред совета министров напомнил, что на сегодняшний день выплаты организованы через отделения почты. Гражданин может прийти в отделение предъявить документы и получить выплату. Если человек не имеет возможности прийти самостоятельно, по объективным причинам, то почтальон сам придет к нему домой.
https://1prime.ru/finance/20220824/837879173.html
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