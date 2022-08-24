МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг — ПРАЙМ. Жители крупных городов Запорожской области, где есть банковская инфраструктура, по желанию смогут получать все положенные выплаты и пособия на личную банковскую карту ПСБ, заявил РИА Новости заместитель председателя совета министров администрации региона по инфраструктурному развитию Алексей Лысов. Путин подписал указ о выплатах родителям школьников в Донбассе

"С сентября жители крупных городов таких, как Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Днепрорудный, Приморск – там, где есть инфраструктура ПСБ банка, мы сможем выдавать деньги всем желающим через ПСБ банк. Достаточно гражданину написать заявление, что он желает получать деньги на карту ПСБ банка. И дальше мы сами передадим документы, и банк оформит карту, и человек придет заберет эту карту и будет получать на нее деньги. Это очень удобно", — сказал Лысов.

Зампред совета министров напомнил, что на сегодняшний день выплаты организованы через отделения почты. Гражданин может прийти в отделение предъявить документы и получить выплату. Если человек не имеет возможности прийти самостоятельно, по объективным причинам, то почтальон сам придет к нему домой.