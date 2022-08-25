МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Банк Японии должен сохранять мощное стимулирование национальной экономики, которая сталкивается с новой волной заражений COVID-19 и замедлением мирового спроса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на члена правления центрального банка Накамуру, которой вновь обозначил особую позицию Банка Японии в мире, где большинство других ключевых центральных банков осуществляют ужесточение денежно-кредитной политики. Японские власти считают ситуацию в экономике страны "умеренно улучшающейся"

По словам Накамуры, перспективы японской экономики ухудшает новая волна пандемии, сохраняющиеся проблемы со снабжением и устойчивый рост мировых цен на сырьевые товары.

На фоне агрессивного повышения процентных ставок другими центральными банками в рамках борьбы с инфляцией инвесторы могут начать выводить капиталы из развивающихся экономик, что повредит мировому экономическому росту, отметил Накамура.

Такого роста риски и ситуация в японской экономике оправдывают сохранение сверхмягкой денежно-кредитной политики, сказал он.

"Японская экономика все еще находится в процессе восстановления от вызванного пандемией спада", — заявил Накамура.

"Переход к ужесточению политики в то время, когда спрос отстает от предложения, повредит экономике и окажет сильное сдерживающее воздействие активность домохозяйств и компаний", — пояснил он.

Банк Японии не спешит следовать примеру многих других центральных банков, которые активно повышают свои процентные ставки в ответ на рекордную инфляцию. Вместо этого он предпочитает сосредоточиться на выводе своей экономики из спровоцированного пандемией кризиса. Власти Японии отреагировали на планы Mitsubishi и Mitsui по "Сахалину — 2"

Инфляция потребительских цен в Японии составляет 2,4%, тогда как в США и Европе она превышает 8%. По словам Накамуры, это объясняется слабостью роста зарплат в стране.

Главной причиной недавнего роста цен было подорожание сырья, поэтому Японии следует бороться с последствиями этой ситуации посредством целевым налогово-бюджетных мер, а не ужесточения денежно-кредитной политики.

"Хотя базовая инфляция может вырасти в конце года в связи с подорожанием энергоносителей, продуктов питания и товаров длительного пользования, это явление, вероятно, будет носить временный характер", — сказал Накамура.

"Япония пока не находится в такой ситуации, в которой возможно устойчивое достижение целевого уровня инфляции", — добавил он, подчеркнув необходимость сохранения крайне низких процентных ставок.

Почти десятилетие Банк Японии осуществляет мощное стимулирование своей экономики, стремясь поднять инфляцию до целевого уровня 2%. В целях поддержки экономики он также удерживает долгосрочные процентные ставки в районе нулевой отметки.