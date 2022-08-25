МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Лидером по страховому мошенничеству в России в 2022 году стал Северный Кавказ, тогда как год назад это был Приморский край, заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. Центробанк увеличил число запросов на блокировку телефонов мошенников

"Ну у нас сегодня лидером является Северный Кавказ. … В 2021 году первое место по мошенничеству занимал все-таки Приморский край. Ситуация улучшается, наибольший эффект достигается именно во втором квартале", — сказал Ефремов, выступая на онлайн-конференции ВСС по теме ситуации со страховым мошенничеством в Приморском крае.

Он отметил, что такой результат "подчеркивает, что если все заинтересованные ведомства активно начнут заниматься этой ситуацией, то она просто активно начинает меняться". Так, в 2021 году в Приморском крае лишь по 7% обращений страховщиков были возбуждены уголовные дела, а во втором квартале 2022 года уже по 74%. "Это лучший результат в России, пока еще ни один регион такого не достигал", — отметил Ефремов.

При этом важно, чтобы все возбуждаемые уголовные дела доводились "до логического заключения", заявил он. "Посмотрим, как это будет происходить во Владивостоке", — заключил вице-президент ВСС.