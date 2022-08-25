МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Инициатива ЦБ РФ обязать банки возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги весьма актуальна, однако важно, чтобы банки активизировали систему безопасности и усилили механизмы верификации платежей, а также системно включались в процесс расследования, заявила РИА Новости член генерального совета, руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Центробанк увеличил число запросов на блокировку телефонов мошенников

Как ранее сообщал РИА Новости глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, Банк России предлагает обязать кредитные организации, которые перевели деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать пострадавшему средства, а если они ушли за рубеж, то вернуть их нужно в течение двух месяцев.

"Инициатива ЦБ действительно актуальная, потому что от мошеннических действий страдают не только пенсионеры и просто доверчивые люди, но и те, кто хорошо разбираются в финансовых операциях и обладают определенным пониманием "движения" финансовых потоков",- сказала Авдеева.

При этом она добавила, что важно, чтобы банки активизировали систему безопасности и усилили механизмы верификации платежей, а также системно включались в процесс расследования.

"В настоящее время достаточно велика доля процента необъективного отношения к потерпевшим со стороны кредитных организаций. При этом и правоохранительные органы неохотно возбуждают уголовные дела по ст. 159 УК РФ ввиду труднодоказуемости преступных деяний. Эту порочную практику необходимо коренным образом изменить",- подчеркнула эксперт.

Она также высказала опасения относительно ликвидности банков в случае массовых требований возместить деньги пострадавшим. "Кредитные учреждения – это тоже бизнес, предприниматели, и они тоже не должны пострадать в результате совершения финансовых преступлений. Потенциальная поддержка со стороны ЦБ, возможно, в виде предоставления банкам дополнительных кредитов или иных рычагов предотвращения потери ликвидности, была бы в данном случае разумна",- заключила Авдеева.