МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку следует повышать процентные ставки "размеренным темпом" до конца цикла ужесточения, отчасти для того, чтобы иметь возможность скорректировать курс в случае изменения обстоятельств, сказал в понедельник главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. В Венгрии заявили, что энергетическая политика Европы движется к краху

В июле ЕЦБ повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов.

До недавних пор такого же решения ожидали и от сентябрьского заседания центробанка, однако несколько руководителей ЕЦБ высказались в поддержку более значительного повышения ставок ввиду ухудшения инфляционных перспектив.

"Размеренный темп — не слишком медленный и не слишком быстрый — прохождения пути до конечного уровня ставок важен по нескольким причин", — сказал Лейн, не раскрывая собственных предпочтений относительно решения по ставке 8 сентября.

"Надлежащий размер каждого повышения будет тем больше, чем длиннее будет путь до конечного уровня ставки и чем больше будут смещены риски для достижения целевого уровня инфляции", — пояснил он, выступая на конференции в Барселоне.

Хотя вопрос о размере "конечной" ставки остается открытым, в ЕЦБ отмечали, что следует поднять ставку до нейтрального уровня (при котором она не будет ни сдерживать, ни стимулировать экономику) к концу текущего года. Эта ставка предположительно находится в диапазоне 1,5%-2%, что предполагает повышение ставок на каждом из остающихся заседаний этого года.

"Хотя повышательные риски для инфляции сейчас сильнее понижательных, если поступающие данные… укажут на необходимость снижения конечной ставки, то при пошаговом подходе сделать это будет проще", — сказал Лейн.

"Путь к конечной ставке, предполагающий многошаговую корректировку, также облегчает внесение поправок посреди пути в случае изменения обстоятельств".

Лейн отметил, что хотя текущая инфляция и высока, индикаторы более долгосрочной инфляции держатся вблизи целевого уровня ЕЦБ 2%, поскольку экономические субъекты, судя по всему, понимают, что временные факторы, провоцирующие разогрев инфляции, угаснут, а ЕЦБ выполнит свою работу.