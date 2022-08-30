МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Правительству необходимо принять среднесрочные меры для восстановления темпов роста российской экономики, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы". Мишустин призвал внедрять цифровые активы для поставок из-за рубежа

Глава кабмина подчеркнул, что сегодня ключевой задачей является разработка и принятие среднесрочных мер по восстановлению темпов роста и "для этого нужно комплексное развитие всех секторов: фондового, банковского, страхового и пенсионного.

Председатель правительства добавил, что стабилизировать ситуацию в российской экономике помогли совместные решения с регулятором.

"Благодаря совместным с Банком России решениям удалось стабилизировать рынки и банковскую систему, снизить инфляционные риски, что сегодня положительно отражается на динамике потребительского спроса", — сказал премьер.

Мишустин также указал, что в условиях западных санкций требуется серьезная донастройка финансовой системы страны.

"Прежде всего чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места", — отметил премьер.

По его словам, это важная мера для поддержки бизнеса и граждан.