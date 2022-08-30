Банк России отметил сокращение "плохих" долгов россиян по ипотеке
Банк России: "плохие" долги россиян по ипотеке продолжают сокращаться, снизились на 1,25% за июль
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам продолжила сокращаться в июле 2022 года, по итогам месяца снизилась на 1,25% — до 55,003 миллиарда рублей, это стало минимумом с декабря 2017 года, следует из данных ЦБ РФ.
Срок ипотечного кредитования в России в июле вновь обновил исторический максимум, увеличившись почти на пять месяцев — до 22 лет и 10 месяцев.
При этом ставка по рублевой ипотеке в июле выросла до 6,67% с 6,36% месяцем ранее.
Также в июле банки выдали на 39,96% кредитов больше, чем в июле — 91,591 тысячи ссуд на общую сумму 341,58 миллиарда рублей. В то же время портфель ипотечного кредитования по итогам июля увеличился на 1,38% — до 12,67 триллиона рублей.
https://1prime.ru/finance/20220830/837937162.html
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