МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам продолжила сокращаться в июле 2022 года, по итогам месяца снизилась на 1,25% — до 55,003 миллиарда рублей, это стало минимумом с декабря 2017 года, следует из данных ЦБ РФ. Рубль снижается к доллару и в большей мере к евро

Срок ипотечного кредитования в России в июле вновь обновил исторический максимум, увеличившись почти на пять месяцев — до 22 лет и 10 месяцев.

При этом ставка по рублевой ипотеке в июле выросла до 6,67% с 6,36% месяцем ранее.

Также в июле банки выдали на 39,96% кредитов больше, чем в июле — 91,591 тысячи ссуд на общую сумму 341,58 миллиарда рублей. В то же время портфель ипотечного кредитования по итогам июля увеличился на 1,38% — до 12,67 триллиона рублей.