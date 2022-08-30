МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс сказал во вторник, что центральному банку, вероятно, придется поднять ключевую ставку выше 3,5%, и что понижение ставок в следующем году маловероятно, поскольку инфляция слишком высока. Во Франции призвали готовиться к "жесткой зиме" на фоне энергодефицита

"Я полагаю, что нам придется как бы держать политический курс — толкать инфляцию вниз, выравнивать спрос и предложение, и на это уйдет больше времени, так что будем продолжать и следующий год, — сказал Уильямс в беседе с Wall Street Journal. — Исходя из того, что я вижу в данных по инфляции и в экономике, пройдет еще некоторое время, прежде чем можно будет ожидать коррекции ставок в сторону понижения".

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе разъяснил, что он и его коллеги готовы поднимать стоимость заимствований настолько высоко, насколько будет необходимо, чтобы ослабить инфляцию, которая сейчас более чем в три раза превышает целевой уровень 2%, даже если это приведет к потере рабочих мест и будет иметь болезненные последствия для домохозяйств и компаний.

Уильямс, который является заместителем Пауэлла в Комитете по операциям на открытом рынке, сказал, что решение ФРС относительно размера следующего повышения процентной ставки будет зависеть от поступающих данных, в том числе ожидаемого в пятницу отчета по рабочим местам, а также индексов потребительских цен, которые выйдут незадолго до заседания 20-21 сентября.

Оно также будет зависеть от представлений руководителей ФРС относительно того, насколько высоко в целом будет необходимо поднимать процентные ставки, чтобы они начали влиять на инфляционное давление, добавил он. Сам он считает, что ставки нужно будет поднять "несколько выше" 3,5%, прежде чем они реально начнут сдерживать экономику. Это мнение основано на его предположении о том, что инфляция, которая в июле (измеряемая предпочитаемым ФРС индексом цен расходов на личное потребление) составила 6,3%, в следующем году будет составлять 2,5%-3%.

На заседании в июле ФРС повысила ключевую процентную ставку до 2,25%-2,50%.

Уильямс считает, что на то, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, потребуется несколько лет.

"Нам придется некоторое время проводить ограничительную политику — это не что-то, что мы будем делать очень короткое время, а потом сменим курс", — сказал он, добавив, что задача заключается в том, чтобы довести настройки политики до нужного состояния, когда они смогут замедлить инфляцию, и сохранять их в этом состоянии до достижения цели.