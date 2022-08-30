МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Европейский центральный банк должен быстро нормализовать процентные ставки, поскольку инфляция может продолжить ускоряться, сказал во вторник президент Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот, который считает, что руководству ЕЦБ также следует подумать об ускорении повышений ставок. Представитель ФРС допустил рост ставки "несколько выше" 3,5%

В июле ЕЦБ поднял ставку по депозитам на 50 базисных пунктов, до нуля. Аналогичного решения ждали и от сентябрьского заседания центробанка до недавних пор, однако некоторые руководители ЕЦБ, в том числе Кнот, предлагают обсудить также и более значительное повышение ставки, на 75 базисных пунктов.

"Быстрая нормализация процентных ставок — это ключевая первая фаза, и некоторое ускорение не следовало бы исключать, — отметил Кнот. — Расширение и углубление проблемы с инфляцией порождает необходимость в решительных действиях".

Инфляция в еврозоне достигла 8,9%, что более чем в четыре раза превышает определяемый ЕЦБ целевой уровень 2%. Кроме того, в ближайшие месяцы инфляция может превысить 10%. Это повысит угрозу роста даже более долгосрочных инфляционных ожиданий, поскольку домохозяйства и компании могут усомниться в желании и способности ЕЦБ взять цены под контроль.

Кнот отмечает наличие повышательных рисков для инфляции. В их числе — подорожание продуктов питания и электроэнергии, ослабление евро, огромные бюджетные расходы и растущие ожидания.

Рецессия, которая все больше рассматривается как базовый сценарий ввиду утраты поставок газа, ослабит ценовое давление, однако Кнот считает, что одного этого будет недостаточно.

"Даже если замедление материализуется, само по себе это вряд ли вернет инфляцию к целевому уровню в среднесрочной перспективе", — говорит он.

Хотя ясности относительно уровня, до которого следует повышать процентные ставки, пока нет, Кнот полагает, что ЕЦБ следует продолжать повышения до тех пор, пока прогнозы по инфляции не придут в соответствии с симметричным целевым уровнем ЕЦБ.

В рамках нормализации политики ЕЦБ также стоит подумать о сокращении своего баланса, который за последнее десятилетие пополнился облигациями на триллионы евро, считает Кнот.

"Размер баланса центрального банка является и должен стать важным элементом процесса нормализации, и я ожидаю, что вопрос о реинвестировании в рамках программы покупки активов (APP) займет более значимое место в наших обсуждениях позднее в этом году", — сказал Кнот.