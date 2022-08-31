МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Руководители ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул подчеркнули свою приверженность борьбе с инфляцией, сохраняя расплывчатые формулировки в отношении того, насколько масштабным будет повышение ставок в следующем месяце, сообщило агентство Reuters. Представитель ФРС: рецессия в США необязательно должна быть "катастрофой"

Три президента федеральных региональных банков вновь повторили в отдельных комментариях во вторник, что сдерживание самого сильного роста цен почти за 40 лет является их приоритетом. При этом президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс согласился с тем, что процентные ставки, возможно, должны в определенный момент превысить 3,5%, чтобы достичь целевого уровня инфляции.

"Необходимо, чтобы ставка немного превысила этот уровень, потому что мы стараемся достичь не только нейтральной ставки — мы также стараемся привести спрос в соответствие с предложением", — сказал он в виртуальном интервью Wall Street Journal. Он также опроверг ожидания рынка в отношении того, что ФРС в следующем году будет понижать ставки. "Потребуется время, прежде чем можно ожидать корректировку ставок вниз", — добавил он.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и его коллеги дали понять инвесторам о своей решимости продолжать повышение ставок, пока инфляция не снизится.

Пауэлл заявил в своем выступлении в пятницу в Джексон-Хоул, что ослабление инфляционного давления в сторону целевого уровня в 2% является приоритетом ФРС, и что руководители не отступят, несмотря на то, что это вызовет проблемы для домохозяйств и компаний.

Уильямс, важный член команды Пауэлла, сказал, что недавние индикаторы инфляции были обнадеживающими, но цены по-прежнему растут слишком быстро, а на рынке труда сохраняется дефицит. В результате этого для ФРС необходимо повысить ставки до "ограничивающего" уровня, а этом означает, что они будут сдерживать экономику.

"Нам необходима сдерживающая политика на некоторое время. Это не означает, что мы будем ее проводить в течение очень короткого времени, а затем изменим курс, — сказал он. — Я думаю, что нам будет необходимо некоторое время сохранять такую позицию, направленную на снижение инфляции. Для приведения в соответствие спроса и предложения потребуется больше времени, и это будет продолжаться до следующего года включительно". Представитель ФРС допустил рост ставки "несколько выше" 3,5%

На каждом из двух своих последних заседаниях ФРС повышала ключевую ставку на 75 базисных пунктов, и Пауэлл неоднократно говорил, что возможно еще одно необычно масштабное повышение ставки на заседании, намеченном на 20-21 сентября. Руководители говорят, что решение будет определяться экономическими данными, включая отчет по занятости, ожидаемый в пятницу, и еще одним отчетом по потребительским ценам, который выйдет через несколько недель.

Томас Баркин, президент ФРС-Ричмонд, выступая на отдельном совещании в Хантингтоне, штат Северная Вирджиния, высказался так же решительно, но не уточнил, что это означает для масштабов следующего повышения ставки.

"Мы привержены задаче возврата инфляции к нашему целевому уровню в 2%, и мы сделаем все необходимое, чтобы этого добиться, — сказал Баркин во вторник. — Я ожидаю, что инфляция развернется и направится к нашему целевому уровню".

В июле предпочитаемый ФРС индикатор инфляции более чем в три раза превысил целевой уровень, составив 6,3% годовых. Это самая высокая инфляция за 40 лет. По словам Баркина, денежно-кредитная политика действует с большой задержкой, "поэтому я не ожидаю, что инфляция снизится в ближайшее время".

Рафаэль Бостик, президент ФРС-Атланта, в статье, опубликованной на веб-сайте банка, назвал задачу по сдерживанию инфляции "непреложной". Однако он также сказал, что он открыт для сдерживания темпов повышения ставки, если цены будут замедляться.

"Поступающие данные, если они явно покажут, что инфляция начинает замедляться, могут дать нам повод для того, чтобы воздержаться от повышения на 75 базисных пунктов", — сказал он. ФРС "действовала и будет действовать быстро, но осторожно, чтобы вернуть инфляцию к нашему целевому уровню в 2%", добавил он.