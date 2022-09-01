МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ограничение эквайринговых комиссий для продавцов социально значимых товаров и услуг прекращает свое действие с 1 сентября. Опрос участников рынка, проведенный РИА Новости, показал, что банки намерены после этого поднять свои тарифы до старых значений — при этом они вернут до прежних уровней и кешбэк для клиентов, если во время регулирования эквайринга его размер сокращался. Российские банки хотят поднять эквайринговые комиссии по некоторым товарам

Банк России с 18 апреля по 31 августа ограничил эквайринговые комиссии уровнем в 1% для продавцов социально значимых товаров и услуг. Как отмечала в апреле первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, торговые предприятия обещали, что они за счет этого снижения понизят цены на товары и услуги, однако, по наблюдениям регулятора, этого не произошло.

Тем не менее, как тогда отмечала первый зампред, эта мера дала возможность бизнесу поменять логистику и в текущих условиях была целесообразна. При этом регулятор неоднократно подчеркивал, что такое ограничение будет носить временный характер, а с осени тарифы будут вновь регулироваться законами рынка.

Кредитные организации сообщили РИА Новости, что поднимут свои тарифы до старых значений, которые действовали на момент начала регулирования. Прежними станут и условия программ лояльности: эквайринговые комиссии — один из основных источников выплат клиентского кешбэка, поэтому с отменой регулирования тарифов эти условия также станут такими, какими были до введения ограничений. О планах вернуть до прежних уровней кешбэк для клиентов уже сообщили Сбербанк и "Тинькофф-банк".