МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В России предложили установить правило, когда перевод средств осуществляется не по номеру карты, а по реквизитам — с целью положить конец практике, когда мошенники берут займы в микрофинансовых организациях на ничего не подозревающих людей, которые вынуждены отвечать по чужим долг. Об этом пишут "Известия". СМИ: Центробанку предложили замораживать переводы от десяти тысяч рублей

С такой инициативой выступил Народный фронт. Он направил письмо проекта "За права заемщиков" в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Отмечается, что в нынешних условиях большинство жертв узнают о том, что стали заемщиками, когда получают огромное количество исполнительных листов. Проблема состоит в упрощенной системе получения онлайн-займов — достаточно ввести персональные данные человека, указать номер телефона, а также банковской карты, и получить деньги на иного человека.

"Эти реквизиты заемщик легко может найти в договоре на обслуживание карты или в приложении своего банка. В таком случае действия мошенников будут максимально затруднены, поскольку для получения денег необходимо будет каждый раз искать дроппера с полностью совпадающими ФИО, а номер счета и вовсе подделать невозможно — он уникален", — говорится в письме.

Также они считают, что нужно запретить взыскание с граждан в случаях перечисления кредитных средств третьим лицам при отсутствии у кредиторов письменного согласия заемщика.

"Проблема с получением заемных денег мошенниками без согласия клиентов особенно серьезно строит именно в сегменте МФО. Причем она обостряется на фоне борьбы с этим злом на банковском рынке", — отмечается в материале.

Как рассказали в службе финансового уполномоченного, почти за восемь месяцев этого года на обращения по этому поводу в отношении МФО приходилось 23,4 % от общего количества. За весь прошлый год было получено вдвое обращений меньше, а их доля составляла 14,4%.