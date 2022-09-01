НУР-СУЛТАН, 1 сен — ПРАЙМ. Российский банк ВТБ принял решение продолжить работу на казахстанском рынке несмотря на включение в санкционные списки западных стран, сообщила председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова. ВТБ предложил ввести запрет на обслуживание дропперов в офисах банков

"ВТБ Банк" принял решение продолжить свои операции на рынке Казахстана, несмотря на то, что он тоже включён в санкционный список. Он продолжает операции в национальной валюте, эти операции не запрещены по тем ограничениям, которые были введены со стороны стран, которые вводили санкции", — сказала она журналистам в кулуарах парламента республики.

Она также напомнила, что материнский банк докапитализировал свою дочернюю структуру дополнительно на 5 миллиардов рублей. "Мы как регулятор отслеживаем, чтобы банк исполнял полностью все необходимые нормативы", — сказала Абылкасымова.

В мае глава АРРФР сообщала, что дочерние банки Сбербанка и ВТБ в Казахстане ведут поиски новых собственников для выхода из санкционных списков.

Сбербанк 23 августа заявил, что в ближайшее время продаст государственному холдингу "Байтерек" свой дочерний банк в Казахстане. Еще ранее собственника в Казахстане сменил дочерний банк Альфа-банка. Акции финансового института приобрел местный же "Банк Центркредит".