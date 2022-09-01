МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России за восемь месяцев превысили 2,6 триллиона рублей, что ниже, чем в прошлом году, однако значительно выше результатов 2019-2020 годов, рынок демонстрирует уверенный рост продаж несколько месяцев подряд, сообщила пресс-служба ВТБ. Банк России отметил сокращение "плохих" долгов россиян по ипотеке

"Рынок ипотеки в России растет уже несколько месяцев подряд, несмотря на традиционный сезонный фактор летних отпусков. По итогам восьми месяцев объем продаж превысил 2,6 триллиона рублей – это ниже, чем в прошлом году, но при этом значительно выше результатов 2019-2020 годов. При этом август стал переломным месяцем для рынка вторичного жилья, спрос на которое впервые за долгое время превысил льготные программы", — приводится в сообщении комментарий вице-президента, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина.

По его словам, в этом году отложенный спрос первого квартала "драйвит выдачи" наряду с продлением госпрограмм и снижением ставок по базовым банковским продуктам.

Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью-зимой этого года, добавил Дячкин.

Клиенты ВТБ за восемь месяцев оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 миллиардов рублей, ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%, до 2,89 триллиона рублей.