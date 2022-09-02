Денежная база России в узком определении снизилась в августе
Объем денежной базы России в узком определении снизился на 26 августа до 14,384 триллиона рублей
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 26 августа составил 14,384 триллиона рублей после 14,479 триллиона на 19 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 95,5 миллиарда рублей, или на 0,7%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220902/837970616.html
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