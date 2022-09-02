МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 26 августа составил 14,384 триллиона рублей после 14,479 триллиона на 19 августа, сообщил Банк России. Рубль слабеет к доллару и евро в начале торгов пятницы

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 95,5 миллиарда рублей, или на 0,7%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.