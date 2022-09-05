МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Банк Англии теперь должен быть готов к решительному повышению процентных ставок, чтобы в среднесрочной перспективе избежать более серьезного ущерба от роста инфляционных ожиданий, заявила представитель регулятора Кэтрин Манн в ходе выступления в понедельник. Аналитики предрекли Германии рецессию

В июле годовая потребительская инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума 10,1%, тогда как различные индикаторы инфляционных ожиданий, которые, по мнению Банка Англии, оказывают ключевое влияние на среднесрочные перспективы инфляции, тоже резко выросли.

Ранее в этом году Манн выступала за повышение ставок с шагом в 50 базисных пунктов, однако ее коллеги по центральному банку высказывались в пользу повышений на 25 базисных пунктов. Такой осторожный подход оказался недостаточным для того, чтобы удержать инфляционные ожидания под контролем, отметила Манн.

"Постепенный темп повышений ставок не смог в достаточной степени сдержать рост инфляционных ожиданий, — сказала представитель Банка Англии. — Быстрое и решительное ужесточение денежно-кредитной политики, за которым может последовать пауза или переход к смягчению (финансовых условий), лучше постепенного подхода".

В прошлом месяце Банк Англии впервые с 1995 года повысил процентные ставки на половину процентного пункта и сообщил, что в будущем готов "действовать решительно", если возникнет такая необходимость.

На финансовых рынках ожидают, что центральный банк Великобритании в рамках заседания на следующей неделе повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 2,5%.

Манн отметила, что лучше попытаться снизить инфляционные ожидания за счет более стремительного ужесточения политики, так как в противном случае период более высоких ставок и экономической слабости может продлиться дольше.