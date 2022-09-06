ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Несколько российских компаний планируют провести первичное публичное размещение акций (IPO) уже в текущем году, при этом в 2023 году произойдет кратное увеличение активности на данном рынке, считает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Сбербанк стал больше кредитовать население

"Мы видим, что российский рынок IPO уже оживляется, и работаем с компаниями, которые планируют сделать первичные предложения акций уже в этом году. Речь идет не об одной, а о нескольких компаниях", — рассказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Зампред правления Сбербанка отметил, что состояние российского рынка уже позволяет делать точечные сделки, поэтому потенциал для увеличения емкости рынка IPO в ближайшее время существует.

"В то же время большое число бизнесов уже рассматривает выход на IPO с прицелом на начало следующего года, так что мы рассчитываем на кратное увеличение активности в 2023 году", — добавил Попов.

По данным международной аналитической компании Refinitiv, российские компании по итогам прошлого года в ходе IPO привлекли максимальный объем средств с 2011 года — 3,7 миллиарда долларов. Всего же за год вышли на биржу восемь компаний.

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Рост кредитного портфеля юрлиц без валютной переоценки в Сбербанке с начала текущего года составил 7,3%, большой спрос на ссуды показывают застройщики, металлургический и энергетический сектора, заявил Попов. Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарской "дочки"

"Рост кредитного портфеля юрлиц без валютной переоценки с начала года составил 7,3%. Мы видим уверенный рост кредитования в рублях – объем этого портфеля показал двузначные темпы роста с начала года (плюс 15,4%)", — прокомментировал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Попов отметил, что сильный спрос на кредитные продукты поддерживают застройщики, а также клиенты из энергетики, металлургии и нефтегаза.

"Прогнозируем продолжение восстановительного роста портфеля", — поделился ожиданиями зампред правления Сбербанка, добавив, что объем выдач кредитов юрлицам в июле почти вернулся на уровень второго полугодия 2021 года.

По словам Попова, доля кредитов юрлицам по плавающим ставкам с начала текущего года выросла на 0,7 процентного пункта и на 1 августа составила 44,1%.

Летом прошлого года он говорил, что около 40% корпоративного кредитного портфеля банка выдано под плавающие ставки.

"Доля кредитов с плавающими ставками в течение года сохраняется примерно на одинаковом уровне: на 1 января этого года она составляла 43,4%, на 1 августа — 44,1%", — сообщил Попов журналистам в кулуарах ВЭФ.

Зампред правления Сбербанка добавил, что в новых выдачах доля кредитов с плавающими ставками в настоящее время снижается по сравнению с 2021 годом.

РЫНОК ЗОЛОТА

Определенное сокращение продавцов золота произошло на российском рынке, поскольку многие недропользователи не готовы продавать золото по сложившимся рыночным ценам, сейчас среднерыночные дисконты по закупке золота составляют 4-6%, заявил Попов. Эксперты оценили подход Сбера по оптимизации иностранных активов

"Мы видим, что есть определенное сокращение продавцов золота, так как многие недропользователи не готовы продавать золото по сложившимся рыночным ценам. Среднерыночные дисконты по закупке золота составляют 4-6%. Мы ищем пути и возможности помогать клиенту в новых условиях и имеющихся ограничениях", — прокомментировал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Попов отметил, что Сбербанк продолжает поддерживать компании золотодобывающей отрасли, "предоставляя полный комплекс услуг и сервисов с учетом ограничений, наложенных на банк".

ВЛОЖЕНИЯ В СЕВМОРПУТЬ

Сбербанк планирует участвовать в финансировании инфраструктуры Северного морского пути, ожидает поучаствовать в строительстве портовых мощностей, ледоколов, судов для перевозки грузов, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов. Сбербанк значительно нарастил объем кредитования девелоперов жилья

"Сбербанк планирует участвовать в финансировании инфраструктуры Северного морского пути. В транспортной части пока проекты до конца не оцифрованы операторами, но мы ожидаем, что сможем принять участие в строительстве портовых мощностей, ледоколов, судов для перевозки грузов соответствующего ледового класса", — прокомментировал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Попов также добавил, что банк уже участвует в финансировании существующих и обсуждении новых проектов в сырьевом секторе в арктической зоне, которые станут потребителями услуг Северного морского пути.

Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) — соединяет Баренцево море и Берингов пролив — является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.

Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно. А согласно утвержденному плану развития Севморпути до 2035 года, годовой грузопоток по нему к 2035 году должен составить 220 миллионов тонн.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.