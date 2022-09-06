Сбербанк ждет несколько IPO в России до конца года и кратного роста активности в 2023 году
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Несколько российских компаний планируют провести первичное публичное размещение акций (IPO) уже в текущем году, при этом в 2023 году произойдет кратное увеличение активности на данном рынке, считает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Мы видим, что российский рынок IPO уже оживляется, и работаем с компаниями, которые планируют сделать первичные предложения акций уже в этом году. Речь идет не об одной, а о нескольких компаниях", — рассказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Зампред правления Сбербанка отметил, что состояние российского рынка уже позволяет делать точечные сделки, поэтому потенциал для увеличения емкости рынка IPO в ближайшее время существует.
"В то же время большое число бизнесов уже рассматривает выход на IPO с прицелом на начало следующего года, так что мы рассчитываем на кратное увеличение активности в 2023 году", — добавил Попов.
По данным международной аналитической компании Refinitiv, российские компании по итогам прошлого года в ходе IPO привлекли максимальный объем средств с 2011 года — 3,7 миллиарда долларов. Всего же за год вышли на биржу восемь компаний.
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Рост кредитного портфеля юрлиц без валютной переоценки в Сбербанке с начала текущего года составил 7,3%, большой спрос на ссуды показывают застройщики, металлургический и энергетический сектора, заявил Попов.
"Рост кредитного портфеля юрлиц без валютной переоценки с начала года составил 7,3%. Мы видим уверенный рост кредитования в рублях – объем этого портфеля показал двузначные темпы роста с начала года (плюс 15,4%)", — прокомментировал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Попов отметил, что сильный спрос на кредитные продукты поддерживают застройщики, а также клиенты из энергетики, металлургии и нефтегаза.
"Прогнозируем продолжение восстановительного роста портфеля", — поделился ожиданиями зампред правления Сбербанка, добавив, что объем выдач кредитов юрлицам в июле почти вернулся на уровень второго полугодия 2021 года.
По словам Попова, доля кредитов юрлицам по плавающим ставкам с начала текущего года выросла на 0,7 процентного пункта и на 1 августа составила 44,1%.
Летом прошлого года он говорил, что около 40% корпоративного кредитного портфеля банка выдано под плавающие ставки.
"Доля кредитов с плавающими ставками в течение года сохраняется примерно на одинаковом уровне: на 1 января этого года она составляла 43,4%, на 1 августа — 44,1%", — сообщил Попов журналистам в кулуарах ВЭФ.
Зампред правления Сбербанка добавил, что в новых выдачах доля кредитов с плавающими ставками в настоящее время снижается по сравнению с 2021 годом.
РЫНОК ЗОЛОТА
Определенное сокращение продавцов золота произошло на российском рынке, поскольку многие недропользователи не готовы продавать золото по сложившимся рыночным ценам, сейчас среднерыночные дисконты по закупке золота составляют 4-6%, заявил Попов.
"Мы видим, что есть определенное сокращение продавцов золота, так как многие недропользователи не готовы продавать золото по сложившимся рыночным ценам. Среднерыночные дисконты по закупке золота составляют 4-6%. Мы ищем пути и возможности помогать клиенту в новых условиях и имеющихся ограничениях", — прокомментировал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Попов отметил, что Сбербанк продолжает поддерживать компании золотодобывающей отрасли, "предоставляя полный комплекс услуг и сервисов с учетом ограничений, наложенных на банк".
ВЛОЖЕНИЯ В СЕВМОРПУТЬ
Сбербанк планирует участвовать в финансировании инфраструктуры Северного морского пути, ожидает поучаствовать в строительстве портовых мощностей, ледоколов, судов для перевозки грузов, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов.
"Сбербанк планирует участвовать в финансировании инфраструктуры Северного морского пути. В транспортной части пока проекты до конца не оцифрованы операторами, но мы ожидаем, что сможем принять участие в строительстве портовых мощностей, ледоколов, судов для перевозки грузов соответствующего ледового класса", — прокомментировал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Попов также добавил, что банк уже участвует в финансировании существующих и обсуждении новых проектов в сырьевом секторе в арктической зоне, которые станут потребителями услуг Северного морского пути.
Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) — соединяет Баренцево море и Берингов пролив — является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно. А согласно утвержденному плану развития Севморпути до 2035 года, годовой грузопоток по нему к 2035 году должен составить 220 миллионов тонн.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/finance/20220906/838010324.html