МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по безопасности Евгений Марченко отправил письма с просьбой проверить подорожание ячеек в банках главам Генпрокуратуры, Федеральной антимонопольной службы и Центробанка Игорю Краснову, Максиму Шаскольскому и Эльвире Набиуллиной. Банк России не исключил легализацию трансграничных операций в криптовалютах

"По имеющимся у меня информации, банк ВТБ и другие банки, в том числе с государственным участием, за прошедшие полгода дважды подняли цены на аренду банковских ячеек, что составляет около 50% цены прошлого года, что делается без каких-либо объяснений причин в одностороннем порядке, данный факт вызывает массовое недовольство и непонимание клиентов банков. Это происходит на фоне того, что многие клиенты банков закрыли счета и стали хранить свои денежные средства в банковских ячейках", — написал депутат, копия его обращения есть у РИА Новости.

Ему неясна конечная цель этих мер. По его словам, если люди перестанут хранить деньги в ячейках, они могут начать хранить их дома, что "резко повысит уровень преступности в стране".

В связи с этим Марченко просит указанные инстанции провести проверки.