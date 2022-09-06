ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Сбербанк впервые заключил сделку валютного хеджирования в паре рупии и рубля, заявил зампред правления банка Анатолий Попов. Сбербанк рассказал о перспективах развития

"Сбер" впервые заключил сделку валютного хеджирования в паре рупия/рубль. Компания "ТД "Эконо-Тех" заключила контракт на покупку 40 тонн гуаровой камеди (широко применяется для интенсификации нефтедобычи при использовании технологии гидроразрыва пласта) с оплатой в рупиях через 4 месяца", — сказал он в ходе ВЭФ.

Отмечается, что клиент принял решение зафиксировать курс конверсии пары рупии и рубля, поскольку он находится на привлекательном уровне — вблизи десятилетних минимумов. Новый продукт позволит аккумулировать будущий спрос на рупию и масштабировать бизнес с Индией в целом.

"Безусловно, запуск дериватива на рупию был для нас новым вызовом и стал новой возможностью. Теперь "Сбер" сделал доступной еще одну опцию на глобальном рынке, а именно, хеджирование сделок с индийской рупией. Мы продолжим развивать свои возможности на макрорынках и создавать новые удобные инструменты для работы наших клиентов", — добавил зампред правления Сбербанка.