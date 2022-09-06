ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Прямых запретов проводить трансграничные операции в криптовалюте для российских резидентов нет, но в настоящее время не урегулирован вопрос обмена цифровых валют на фиатные, Минфин планирует предложить Госдуме варианты устранения этого пробела в осеннюю сессию, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Банк России не исключил легализацию трансграничных операций в криптовалютах

В понедельник он заявил, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте. В ЦБ после этого заявили РИА Новости, что при этом речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории России, а также о легализации криптобирж и криптообменников внутри страны.

"Формально говоря, у нас сейчас ничего не препятствует тому, чтобы люди могли рассчитываться в криптовалюте за трансграничные платежи. Вопрос здесь стоит только в том, как потом эту криптовалюту в рамках внешнеторгового контракта переводить в фиат. У нас прямых запретов на это нет", — прокомментировал Моисеев, выступая на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что Гражданский кодекс определяет криптовалюту как имущество, поэтому такие сделки являются бартерными.

"Строго говоря, наша юридическая база уже сейчас позволяет в трансграничных расчетах пользоваться в полном объеме всеми теми достоинствами, которые криптовалюта может предлагать, в первую очередь использование ее взамен "токсичных" валют", — подчеркнул замминистра финансов.

При этом Минфин хотел бы "чуть лучше" урегулировать вопрос обмена криптовалют на фиатные деньги. "Надеюсь, что мы все-таки какие-то дополнительные элементы регулирования в эту сессию предложим Государственной Думе, чтобы какие-то вопросы уточнить", — заключил Моисеев.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.