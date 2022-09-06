ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал министерство финансов не допустить изменения ставок по действующим кредитам для туристической отрасли. Путин поручил решить вопрос создания межстрановых туристических организаций

"Конечно, я не могу с вами (с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым) не согласиться в том, что нельзя менять правила в ходе игры в сторону повышения (ставок по кредитам) для тех, кто уже получил кредит. Конечно, я прошу Минфин этого не делать", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в РФ.

"Закон обратной силы не имеет. Это решение принято, значит принято", — добавил президент.