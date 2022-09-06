МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ разрешил НКЦ до конца года открывать счета в рублях, валюте и драгметаллах для исполнения обязательств, а также размещать от своего имени и за свой счет временно свободные средства в рублях, валюте и драгметаллах в инструменты в иностранных центральных контрагентах, биржах, депозитариях и в банках-нерезидентах, говорится в сообщении Банка России. Банк России анонсировал появление единых реестров инвесторов в 2023 году

"Совет директоров Банка России 6 сентября 2022 года принял решение… установить, что квалифицированный центральный контрагент… вправе открывать корреспондентские и иные счета в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценных металлах для исполнения обязательств, а также размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценные металлы в инструменты… в иностранных юридических лицах", — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Уточняется, что к иностранным юрлицам относятся лица, осуществляющие "в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и расчетного депозитария, и в банках-нерезидентах… при условии проведения квалифицированным центральным контрагентом в рамках организованной системы управления рисками оценки иностранных организаций".

"Применять настоящее решение со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и по 31 декабря 2022 года включительно", — добавляет регулятор.

Национальный клиринговый центр Московской биржи получил статус квалифицированного Центрального контрагента 18 октября 2013 года.