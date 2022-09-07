Глава ВТБ Костин: адаптация банковского сектора России к новым условиям будет идти не один год
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Адаптация банковского сектора России к новым условиям будет идти не один год, потребуется серьезная перестройка всех финансовых отношений, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Сами по себе изменения настолько масштабные и глубокие, что адаптация финансового, банковского сектора к новым условиям будет идти не один год. Это требует очень серьезной перестройки всех финансовых отношений. И экономических тоже", — заявил банкир, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.
По его словам, системной докапитализации банковского сектора в РФ, скорее всего, не потребуется, можно будет обойтись за счет регуляторных мер.
"Еще рано, может быть, говорить, Центральный банк сейчас анализирует информацию, но может быть какой-то системной докапитализации банковского сектора не потребуется", — заявил банкир, говоря о состоянии банковского сектора в текущих условиях.
Ассоциации российских банков (АРБ) в начале сентября обратилась в ЦБ с предложением рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния.
"Я вообще считаю, что можно регуляторикой эту ситуацию поправить без того, чтобы проводить какое-то массовое вливание средств", — добавил Костин.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля говорила, что российские банки прошли кризисный период лучше ожиданий регулятора и в системной докапитализации сектора сейчас необходимости нет.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/finance/20220907/838026005.html