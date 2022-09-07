МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Адаптация банковского сектора России к новым условиям будет идти не один год, потребуется серьезная перестройка всех финансовых отношений, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Костин заявил, что российской экономике не грозит "юанизация"

"Сами по себе изменения настолько масштабные и глубокие, что адаптация финансового, банковского сектора к новым условиям будет идти не один год. Это требует очень серьезной перестройки всех финансовых отношений. И экономических тоже", — заявил банкир, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, системной докапитализации банковского сектора в РФ, скорее всего, не потребуется, можно будет обойтись за счет регуляторных мер.

"Еще рано, может быть, говорить, Центральный банк сейчас анализирует информацию, но может быть какой-то системной докапитализации банковского сектора не потребуется", — заявил банкир, говоря о состоянии банковского сектора в текущих условиях.

Ассоциации российских банков (АРБ) в начале сентября обратилась в ЦБ с предложением рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния.

"Я вообще считаю, что можно регуляторикой эту ситуацию поправить без того, чтобы проводить какое-то массовое вливание средств", — добавил Костин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля говорила, что российские банки прошли кризисный период лучше ожиданий регулятора и в системной докапитализации сектора сейчас необходимости нет.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.