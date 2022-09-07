ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. ВВП России по итогам текущего года снизится на 4%, в следующем году — на 1,5%, а в 2024 году будет уже экономический рост, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума. Костин назвал сроки адаптации банковского сектора к новым условиям

"Мы считаем, где-то в районе 4% падение в этом году… В следующем году мы ожидаем сокращение порядка 1,5% и в 2024 году уже выход на годовой основе на экономический рост. В целом уровня 2021 года, мы считаем, можно достичь где-то через четыре-пять лет", — сказал он.

По прогнозу ЦБ, спад экономики РФ в этом году будет находиться в пределах 4-6% и 1-4% в 2023 году. Глава Минэкономразвития Максим Решетников накануне озвучил прогноз, согласно которому по итогам 2022 года снижение ВВП РФ составит 2,9%, по итогам 2023 года — 0,9%, при этом экономика вернется к росту в квартальном выражении уже в конце текущего — начале следующего года.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.