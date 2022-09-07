ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Банковский сектор РФ в 2023 году будет прибыльным, если не будет никаких неожиданных потрясений, но не таким прибыльным, как в 2021 году, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума. Глава ВТБ спрогнозировал, когда ВВП России начнет расти

"Я думаю, что банковский сектор в этом году точно будет в убытке, в следующем году, мы считаем, наши прогнозы, что он будет прибыльным. Я не думаю, что он будет таким прибыльным, как 2021 год, конечно, но, мы считаем, в половину прибыли можно выйти, в принципе. Опять же, если не будет каких-то неожиданных потрясений", — сказал Костин.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.