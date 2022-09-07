МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Депозиты россиян в зарубежных банках за первое полугодие этого года выросли на 1,019 триллиона рублей, следует из данных Банка России, опубликованных на сайте регулятора. ВТБ оценил снижение доли инвалюты у россиян к концу 2022 года

Больше половины этой суммы пришлось на первый квартал — 539,7 миллиарда рублей, большая часть из которой была отмечена в феврале — 331,6 миллиарда рублей. Потом, во втором квартале, депозиты россиян в банках-нерезидентах приросли еще на 480,1 миллиарда рублей.

После рекорда в феврале, в марте этот показатель снизился до 173,8 миллиарда рублей, в апреле — до 114,4 миллиарда рублей, а в мае опустился еще — до 99,6 миллиарда рублей. Таким образом, майский показатель всего лишь втрое превысил самый низкий уровень за год — по итогам января было зафиксировано 34,3 миллиарда рублей.

При этом в июне снова был зафиксирован довольно резкий рост: депозиты россиян в банках-нерезидентах выросли почти втрое по сравнению с майским показателем — до 266,1 миллиарда рублей.