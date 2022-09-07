ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Сбербанк перестал использовать регуляторные послабления ЦБ и почти сформировал все необходимые резервы, сейчас банк уже вышел на прибыльный трек и во втором полугодии ждет позитивный финансовый результат, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Греф прогнозирует снижение ВВП России в 2022 году на 4,5%

В июне он говорил, что банк к середине года решит все образовавшиеся на фоне санкций проблемы, в том числе по резервам, со второго полугодия войдет в нормальный режим работы.

"В принципе все идет по плану. Мы, действительно, вторую половину года прогнозируем позитивные финансовые результаты, мы вышли на трек прибыльный", — сказал глава Сбербанка в ходе онлайн пресс-конференции в рамках ВЭФ-22.

Греф добавил, что банк уже почти полностью сформировал необходимые резервы, при этом объем создания резервов в августе вернулся на докризисный уровень.

"Хороший знак заключается в том, что мы перестали использовать те послабления, которые сделал Центральный банк. Если в первые месяцы они были необходимы по понятным причинам, то сейчас мы практически перестали использовать какие-либо предоставленные льготы в целях регулятивного учета", — указал банкир.

Глава Сбербанка отметил, что вторая половина года будет "складываться значительно более позитивно", поскольку банк адаптируется к новой реальности и активно меняет бизнес-модель.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.