ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Убытки банков РФ существенно снизятся во II полугодии по сравнению с 1,5 триллионами рублей убытка в I полугодии, в целом по году сектор будет убыточным, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции в рамках ВЭФ-22. Греф предсказал снижение роли доллара в российской экономике

"По нашим оценкам, банковский сектор будет оставаться убыточным в этом году. В первом полугодии — 1,5 триллиона (рублей — ред.) убыток, мне кажется, он существенно снизится во втором полугодии, но банковский сектор из убытков не выйдет", — сказал он.

Убытки российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2022 года составили 1,5 триллиона рублей, заявил ранее в интервью газете РБК зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Соотношение прибыльных и убыточных банков среди 13 крупнейших, системно значимых банков — 60% на 40%, то есть прибыльных даже в этой группе кредитных организаций все равно больше половины, отметил он в беседе с изданием.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.