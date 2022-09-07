Правительство объявило о запуске в России программы промышленной ипотеки
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке, от 3% до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства, говорится в сообщении на сайте правительства.
"В России стартует программа промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для осуществления промышленного производства. Постановление, утверждающее параметры нового инструмента поддержки, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
"Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ещё ниже – 3% годовых. Максимальная величина кредита составит 500 миллионов рублей", — уточняет пресс-служба
О запуске программы промышленной ипотеки Мишустин объявил на совещании с вице-премьерами 5 сентября. По словам председателя правительства, этот механизм позволит поддержать не только расширение промышленного производства, но и позитивную динамику в других сферах экономики.
"Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен", – цитирует пресс-служба слова премьера. В сообщении также отмечается, что эта работа ведется по поручению президента РФ.
https://1prime.ru/finance/20220907/838034963.html