МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке, от 3% до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства, говорится в сообщении на сайте правительства. Путин объявил о продлении дальневосточной ипотеки минимум до 2030 года

"В России стартует программа промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для осуществления промышленного производства. Постановление, утверждающее параметры нового инструмента поддержки, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

"Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ещё ниже – 3% годовых. Максимальная величина кредита составит 500 миллионов рублей", — уточняет пресс-служба

О запуске программы промышленной ипотеки Мишустин объявил на совещании с вице-премьерами 5 сентября. По словам председателя правительства, этот механизм позволит поддержать не только расширение промышленного производства, но и позитивную динамику в других сферах экономики.

"Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен", – цитирует пресс-служба слова премьера. В сообщении также отмечается, что эта работа ведется по поручению президента РФ.