МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Глава Deutsche Bank Кристиан Севинг, обрисовывая мрачные перспективы немецкой экономики, в среду предупредил, что Китай представляет серьезную угрозу для страны и что Европе необходимы крупные банки, которые бы могли составить конкуренцию американским кредиторам. Экономическая активность в США в июле сохранилась на уровне июня

Гендиректор ведущего немецкого банка заявила, что Германия "больше не сможет избежать рецессии" после того, как стала слишком зависимой от российских энергоносителей.

России остановила поставки газа в Германию по основному трубопроводу, усугубив экономическое противостояние Москвы и Европы и повысив вероятность рецессии и нормированного потребления энергии в некоторых богатейших странах региона.

Севинг, выступая на банковской конференции во Франкфурте, сказал, что Европа усвоила, насколько опасно быть "слишком зависимой от отдельных стран или регионов".

Он также отметил, что Германии теперь придется отвечать на "неудобный вопрос" о дальнейшем сотрудничестве с Китаем, учитывая его "растущую изоляцию и усиливающиеся трения".

"Ослабление этой зависимости потребует не менее фундаментального изменения, чем отказ от российской энергии", — считает Севинг.

С начала конфликта на Украине европейские банки были ввергнуты в хаос: они пытаются сократить связи с Россией, соблюдать более жесткие санкции, введенные в отношении Москвы, и адаптироваться к неопределенной и слабеющей экономике.

Опасения Севинга по поводу экономических перспектив разделяет и глава UniCredit Андреа Орчел, который заявил, что Европа столкнулась с "относительно неглубокой" рецессией, за которой в 2024 или позднее последует восстановление.

Марк Брэнсон, глава немецкого регулятора финансовых рынков BaFin, на конференции сказал, что его ведомство все еще пытается выяснить, учтены ли в кредитных портфелях банков риски, связанные с энергетической отраслью.

Севинг, чей банк в 2019 году не смог объединиться с немецким кредитором Commerzbank, вновь призвал к возможной трансграничной консолидации банковского сектора в Европе.

"Размер имеет значение в банковской сфере, и, если мы не хотим уступить ее американцам, европейцы должны создать благоприятные условия для крупных банков", — считает он.

"Доминирование американских банков не является естественным", — добавил гендиректор.

Орчел из UniCredit на вопрос о трансграничной консолидации ответил, что "чрезмерная" местная консолидация не является верным решением, поскольку не создает "прокачку финансовых услуг" в поддержку экономики.

Он согласился с тем, что европейским банкам недостает масштаба и что консолидация в итоге произойдет.