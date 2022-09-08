МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Иностранные компании увеличат свое присутствие на российском долговом рынке через выпуски облигаций в рублях — благоприятные предпосылки для этого создают возврат к докризисным условиям заимствования и расширение использования национальных валют, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Сбербанк начал выдавать кредиты в юанях

Российский рынок капитала исторически не пользовался большой популярностью у иностранных компаний как источник привлечения долгового капитала. Однако АКРА полагает, что в силу ряда обстоятельств присутствие нерезидентов на российском рынке будет возрастать.

"К ним относятся активное расширение использования "мягких" национальных валют в трансграничных расчетах, запуск прямых торгов валютными парами — национальных валют других стран с российским рублем, стабилизация российского долгового рынка и возврат условий заимствования к докризисным. Российский рынок обладает всей необходимой инфраструктурой для размещения на нем нерезидентов, а наличие суверенных выпусков отдельных стран в российских рублях является важным ориентиром для компаний-нерезидентов", — считают эксперты.

Увеличение расчетов в национальных валютах естественным образом способствует наиболее активному привлечению капитала на национальных рынках, так как ведет к снижению валютных рисков. В 2021 году доля рубля во внешнеторговом обороте Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 71,5%, в совокупном экспорте и импорте России — 14,1 и 27,9% соответственно. Таким образом, рубль является наиболее используемой валютой заимствования на пространстве ЕАЭС. Кроме того, расширение экономического сотрудничества с Турцией и использование национальных валют во взаимных расчетах расширяет географию использования рубля, в том числе и как потенциальной валюты заимствования для снижения валютных рисков.

В результате снижения рисков финансовой стабильности Банк России понизил ключевую ставку до 8% в июле этого года, что ниже уровня на конец 2021 года, составлявшего 8,5%. Снижение ключевой ставки способствовало росту спроса и на долговом рынке. По прогнозу АКРА, ключевая ставка продолжит снижаться на 1-2 процентных пункта, или до 6-7% на конец 2023 года, что будет способствовать дальнейшему увеличению объемов привлекаемого капитала.

Инфраструктура российского рынка содержит все необходимые элементы для привлечения нерезидентов — Банк России как финансовый мегарегулятор, Московская биржа и "СПБ Биржа", Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр, различные типы инвесторов, ликвидный рынок государственных ценных бумаг разных типов формируют полноценный внутренний рынок капитала, отмечают эксперты.

Естественным первым шагом к доступу компаний на иностранный рынок капитала является размещение на нем суверенных облигаций, что создает ориентир по доходностям для национальных компаний. Наглядными примерами являются Белоруссия и Казахстан, которые уже размещали гособлигации в российских рублях. "Развитие рынка капитала в национальных валютах стран — торговых партнеров России будет способствовать расширению торговли, прямому ценообразованию валют и, как следствие, снижению валютных рисков и стоимости капитала в средне- и долгосрочной перспективе", — считают эксперты АКРА.