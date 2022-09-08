Обстрелы мешают завершить ремонт мощных ВЭЛ, заявили власти Энергодара
Глава администрации Энергодара Волга: обстрелы мешают завершить ремонт мощных ВЭЛ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Обстрелы Энергодара военными формированиями киевского режима не дают возможности завершить ремонтные работы поврежденных высоковольтных линий электропередачи, которые подают электроэнергию на Новую Каховку и другие населенные пункты, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала "Россия24".
"Как только происходит обстрел, аварийные бригады отходят. До конца, к сожалению, не можем довести ремонтные работы по линиям электропередач… которые у нас уходят на Каховку и ряд населенных пунктов", — сказал он.
https://1prime.ru/finance/20220908/838046070.html
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