МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк России будет активно продвигать возможность совершения международных расчетов, используя цифровой рубль, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ВТБ начал тестировать операции с цифровым рублем

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре. Эмитент и оператор платформы цифрового рубля — ЦБ, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, указывал регулятор.

"Мы сразу делаем прототип и модель, которая может сопрягаться с другими денежными системами. Мы будем активно продвигать возможность трансграничных расчетов, используя цифровой рубль", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

"Банки очень активно участвуют, хотят участвовать в этом эксперименте. И он продлится до начала следующего года. В следующем году мы уже приступим к проведению отдельного вида операций в ограниченных размерах для того, чтобы потом постепенно начать вводить его в оборот", — также сказала она.