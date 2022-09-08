Минфин планирует вернуться на рынок долга в сентябре
Замминистра финансов Максимов: Минфин планирует вернуться на рынок долга с предложением ОФЗ
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин России планирует в сентябре вернуться на рынок долга с предложением облигаций федерального займа (ОФЗ) и собирается тестировать рынок разными объемами выпуска, заявил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов, выступая на Московском финансовом форуме.
"Мы начинаем работать в третьем квартале. Уже в этом месяце мы планируем возвращаться на рынок. Мы не хотим предлагать какие-то большие объемы, потому что никто не понимает ни своих возможностей, ни наших долгосрочных моделей развития", — сказал он.
По его словам, Минфин будет тестировать рынок долга разными объемами, разными инструментами, и смотреть, что с ним происходит.
"В долгосрочном плане, конечно, первично утверждение новой конструкции бюджетных правил, то есть должна появиться некая структура, которая будет давать как производную потребность в привлечении финансирования на рынке. Других источников финансирования дефицита в нынешних условиях представить себе сложно", — отметил он.
https://1prime.ru/finance/20220908/838047352.html
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