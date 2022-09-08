МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин России планирует в сентябре вернуться на рынок долга с предложением облигаций федерального займа (ОФЗ) и собирается тестировать рынок разными объемами выпуска, заявил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов, выступая на Московском финансовом форуме. В Минфине назвали самые обременительные валюты для россиян

"Мы начинаем работать в третьем квартале. Уже в этом месяце мы планируем возвращаться на рынок. Мы не хотим предлагать какие-то большие объемы, потому что никто не понимает ни своих возможностей, ни наших долгосрочных моделей развития", — сказал он.

По его словам, Минфин будет тестировать рынок долга разными объемами, разными инструментами, и смотреть, что с ним происходит.

"В долгосрочном плане, конечно, первично утверждение новой конструкции бюджетных правил, то есть должна появиться некая структура, которая будет давать как производную потребность в привлечении финансирования на рынке. Других источников финансирования дефицита в нынешних условиях представить себе сложно", — отметил он.