МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РФ БУДУТ РАСТИ В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2023 ГОДУ, ЭТО ТРЕБУЕТ ОТ МИНФИНА УСИЛИЙ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КАЗНЫ — ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ

Новость дополняется