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2022-09-08T13:07:55+03:00

2022-09-08T13:03:11+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220908/838050227.html

России нужны новые инструменты для размещения резервов, заявил Кудрин

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https://россиясегодня.рф

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕЗЕРВОВ В ДОЛЛАРЫ И ЕВРО РАНЬШЕ БЫЛО ВЫГОДНО РОССИИ, ТЕПЕРЬ НУЖНО ИСКАТЬ ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ПОЛУЧАТЬ ПЛЮС — КУДРИН Новость дополняется ПРАЙМ, 08.09.2022

финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60